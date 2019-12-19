من هو حسان دياب الذي رشحه حزب الله لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

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ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن قوى الثامن من آذار السياسية، والتي يشكل قوامها الأساسي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر إلى جانب قوى وتكتلات نيابية أخرى، اتفقت على تسمية الوزير السابق "حسان دياب" لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، انطلاقا من كونها تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري عن رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن حركة حزب الله سمت حسان دياب لرئاسة الحكومة القادمة، بينما امتنعت كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن تسمية مرشح.

ونقلت الوكالة عن النائب محمد رعد، من كتلة "الوفاء للمقاومة"، الممثلة لحزب الله، أن الكتلة سمت دياب لترؤس الحكومة المقبلة.

كما نقلت مصادر مختلفة أن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون يزكي حسان دياب أيضاً.

فيما نقلت عن النائب سمير الجسر عن "كتلة تيار المستقبل" أن "الكتلة لم تسم أحدا، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين".

ودياب ليس غريباً عن الحكومة اللبنانية، فقد تولى من قبل حقيبة التربية والتعليم في يونيو 2011 ضمن حكومة نجيب ميقاتي.

وهو من مواليد 6 يناير 1959 وحاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر، ومتزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أبناء.

يعمل دياب في الجامعة الأمريكية ببيروت كأستاذ لمادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

له أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. وشغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة بجامعة ظفار في سلطنة عمان.

وفي نوفمبر 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

وطوال تلك الفترة لم يكن دياب شخصية سياسية مرموقة، وليست له مواقف شهيرة.