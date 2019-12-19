البدري: سأضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي

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كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن نواياه بشأن عدد اللاعبين الذين سوف يستعين بهم من عناصر المنتخب الأولمبي.

وقال البدري عبر قناة أون سبورت مساء الأربعاء "النية تتجه لضم 4 أو 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي".

وأضاف "مصطفى محمد مهاجم الزمالك سيكون متواجدا بالطبع، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده في خط الهجوم، أتمنى أن يحافظ على مستواه وتبتعد عنه الإصابات".

وأشار حسام البدري إلى أن الأولوية ستكون للمنتخب الأول في الفترة القادمة بشأن لاعبي المنتخب الأولمبي، موضحا "المنتخب الأول سيخوض مباراة رسمية في مارس المقبل، أما أول ارتباط رسمي للمنتخب الأولمبي في شهر يوليو".

وتأهل المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020) بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر الشهر الماضي.