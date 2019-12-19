الرئيس الجزائري الجديد يدعو إلى طي صفحة الخلافات

دعا الرئيس الجزائري الجديد، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، إلى طي صفحة الخلافات، وأكد التزامه بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني.

وقال تبون، في كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بقصر الأمم في العاصمة اليوم: "علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه هي عوامل الهدم"، مضيفا أنه "ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر".

وأكد: "نحن ملزمون جميعا، ولا خيار لنا، إلا أن نضع اليد باليد من أجل تحقيق أحلام بناء جمهورية جزائرية جديدة قوية مستقرة ومزدهرة".

وجدد تبون الالتزام "بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية".

وأضاف أن الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساسة لتضافر الجهود من أجل تفادي أمور مجهولة العواقب، موضحا أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تفرض خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد.

وشدد على ضرورة السرعة في انتهاج سياسة تهدف إلى استعادة الشعب ثقته بدولته بغية الاستمرارية، وتهدف الاستراتيجية إلى استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب.

وأشار إلى أن تعديل الدستور سيكون خلال الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية وفق ما يتماشى مع إرادة الشعب وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.

وأضاف أنه سيحدد عهدات الرئاسية بجعلها واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد.

وأشار الرئيس تبون إلى ضرورة منح الحرية للإعلام وحق المواطن في التظاهر، متعهدا برد الاعتبار لكل مؤسسات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام المال في السياسة.

وشدد على ضرورة العمل لبناء اقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتي ويؤمن حاجيات المواطن، متعهدا بمراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه، حتى يسمح للطفل بعيش طفولته.

وأكد ضرورة أن يلعب التعليم العالي دورا رائدا لبناء الجمهورية الجديدة، مشددا على التزامه بتطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين، وربط الجامعة بعالم الشغل سواء الاقتصاد التقليدي أو اقتصاد المعرفة.

كما أكد على تثمين مهنة الأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، مع اشراك الجامعيين في الاقتصاد، وتوحيد لغة التعليم من الابتدائي إلى الجامعة.

ومنح الرئيس تبون وسام الاستحقاق من مصف "الصدر"، لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.