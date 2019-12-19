بن صالح: الجزائر عاشت تجربة فريدة من نوعها دون إراقة قطرة دم واحدة

أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، اليوم الخميس، أن الجزائر عاشت تجربة فريدة من نوعها دون إراقة قطرة دم واحدة.

وقال بن صالح، خلال كلمة وداع أثناء مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب عبدالمجيد تبون: "لقد مضت 9 أشهر منذ أن دعتني الضرورة، دون طموح، بل فعلت ذلك من حبي لوطني، ولا يخفى أني قد عكفت منذ ان تبوأت هذه المسؤولية على ممارسة مهمتي في كنف الدستور".

وأكد أن "اقتراع 12 ديسمبر فرصة تاريخية، أكد فيها المواطنون حبهم لوطنهم، وكرسوا فيها الديمقراطية وتشييد دولة المؤسسات".

وتوجه بن صالح بالتهاني للرئيس المنتخب، قائلا: "لا يساورني أدنى شك أنه أهل لذلك، لما يتحلى به من سمات الدولة الكبار، ويشهد له في ذلك مساره الحافل".

وأشاد بن صالح بإنجازات الجيش الذي عمل دون هوادة على استمرارية الدولة وحماية مؤسسات الجمهورية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقلد بن صالح الرئيس عبدالمجيد تبون وسام الاستحقاق الوطني، بعد أدائه لليمين الدستورية.

وأدى تبون صباح اليوم بالجزائر العاصمة، اليمين الدستورية لمباشرة عهدة رئاسية أولى.