 الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين مشاغبين في «ساموس» - بوابة الشروق
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الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين مشاغبين في «ساموس»

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية
أثينا - د ب أ
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:09 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:09 م

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 مهاجر قاموا بأعمال شغب عنيفة في جزيرة ساموس ببحر أيجة اليوم الخميس.

وقال موقع "ساموس 24" الإخباري إن المهاجرين، وأغلبهم من دول إفريقية، دمروا المراحيض المتنقلة وأغلقوا أحد الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة، مطالبين بأن يتم السماح لهم بمغادرة الجزيرة.

وأضاف الموقع أن السلطات المحلية أغلقت روضتي أطفال قريبتين ومدرسة ابتدائية بسبب الغاز المسيل للدموع، وخشية انتشار العنف.

وفي مخيم "فاتي" ومحيطه، بالجزيرة، يوجد حاليا أكثر من 7500 مهاجر يترقبون النظر في طلبات لجوئهم. وتم بناء المخيم في الأصل بسعة648 مهاجرا.

وبشكل عام، يوجد في مناطق توافد المهاجرين أكثر من 40 ألف شخص بعد زيادة في الأعداد على مدار الأشهر الستة الماضية.

ونقلت الحكومة اليونانية آلاف المهاجرين، أغلبهم من هؤلاء الذين يحظون بفرص للحصول على اللجوء، ومن الجماعات الضعيفة، إلى البر الرئيسي لتخفيف الضغط على الجزر، ولكن وتيرة التدفق لا تزال تتجاوز هذا الجهد.

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