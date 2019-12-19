الصين تحتج بشدة على مشروع قانون أمريكي حول «التبت»

أعلنت الصين -اليوم الخميس- احتجاجها الشديد لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول منطقة التبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "مشروع القانون المتعلق بالتبت الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، ويرسل إشارة خاطئة إلى قوى (استقلال التبت)، وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة، وتقدمت باحتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة".

وأضاف شوانغ أن "سياسة الصين وموقفها بشأن التبت متسقان وواضحان، حيث إن شؤون التبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، ولا يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون متحيز ويتجاهل الحقائق، وغير مقبول نهائيا".

وحث شوانغ الولايات المتحدة على مراعاة الحساسية العالية للقضايا المتعلقة بالتبت، والتوقف عن استخدام هذه القضايا للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ووقف مشروع القانون ذي الصلة.