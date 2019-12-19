تعرف على حرفة زراعة الثلج قبيل رأس السنة بالصين

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على ضفة النهر المتجمد يستعد الفلاح الصينى، ليو يانتاو، و6 مساعدين بثيابهم الفلاحية وفؤوسهم ليس ذلك لحرث أحد الحقول التقليدية ولكن لتكسير الثلوج بأعماق النهر وتحميلها لتنقل لتجهيز مهرجان الثلج الذى يوشك على البدء.

ووفقا "فرانس 24" يعمل أكثر من 100 مزارع لصالح الحكومة الصينية فى نهر سنجوا لحصد 170 ألف متر مكعب من الثلج كافية لملئ 70 مسبحا أولومبيا لتشييد مدينة الثلج المستضيفة للمهرجان الشتوى.

وبعد حصدها يتم تشييد تماثيل ضخمة وقصور ثلجية بمنطقة هاربين الصينية فى مهرجان يتم سنويا في مثل هذا الوقت.

وخلال 3 أسابيع مضت حصد ليو وفريقه، نحو 2000 قالب ثلج فى عمل يومي يستمر منذ الشروق وحتى الغروب.

وما يجعل الفلاحون الذين اعتادوا زراعة الفول والأرز معظم أوقات السنة يقدمون على هذا النوع غير معتاد، هو المبلغ الوفير الذى يعود عليهم إذ يجلب حصاد مترا ونصف من الثلج يوانين ونصف لتبلغ أجرة المزارع آخر اليوم 500 يوانا.

ويقول ليو "لا يفعل الناس شيئ فى الشتاء سوى لعب الماهجان فى البيت أو ممارسة القمار وأنا لا أحب القمار لذا أذهب للعمل".

ويضيف ليو بينما يدخن سيجارته "أجنى المزيد من المال لتحسين ظروف الحياة أمام ارتفاع الأسعار".

ومنذ عقد من الزمان اعتاد ليو على تلك المهنة قبيل رأس السنة.

وبهمة عالية يشغل المزارعون مناشيرهم الآلية ممزقين سطح النهر المتجمد ليصنعوا قطعة بمساحة ملعبى كرة قدم وبعد ذلك يتم تقطيعه لقطع أصغر حتى يصبح سطح النهر أشبه بقطعة شيكولاتة كبيرة.

بعد ذلك يغرس الرجال خطاطيف ضخمة بقطعة الثلج الكبيرة المراد نقلها وواحدة تلو أخرى تسحب البلورات الثلجية بالروافع حتى توضع بالشاحنات.

لا يتحدث المزارعون كثيرا خلال عملهم ولكن بإمكانهم أن يروا شكل أنفاسهم فى صورة نادرة حينما يطلق أحدهم زفيرا فى درجة حرارة تصل 18 تحت الـصفر.

وبينما يقف المزارعون على حفة النهر العميق المتجمد توجد سترات النجاة البرتقالية فى الأرجاء ولا يلبسها أحد حيث يقول ليو "إذا سقط أحدهم فلن يعجز زملاءه أن يسحبوه سريعا والحبال لدينا فسنقذفها لكل من يحتاج ولذلك لم يغرق أحد طوال عملى".

وأما ليو شيوان الذى عاقر الحرفة لعقدين من عمره فلم يعد يمارس تلك الأعمال الشاقة بمفرده منذ أن اشترى الونش الخاص به منذ 7 أعوام ليترك تلك المهنة ل3 من مساعديه بينما يشاهد العمل من داخل سيارته الدافئة.

وأما ليو يانتاو الذى لا يزال مزارع ثلج فهو يستعد مع زملائه بحلول الظهر لتناول الغداء بعد 7 ساعات من العمل ورغم تزويدهم بطعام إلا أنهم يفضلون إلقاء الشباك فى النهر ونيل حصة من الصيد ليتم شوى السمك والخبز المحمص قرب النهر.

بعد ثلث ساعة فقط يعود المزارعون لعملهم الذى لن يحظو باستراحة أخرى حتى نهايته مع المغرب.

ورغم أن يانتاو متزلج لا يشق له غبار كسائر مزارعى الثلج لكنه لم يحضر يوما مهرجان الثلج كل رأس سنة ويكتفى بمشاهدة المهرجان فى التلفاز.

ويقول يانتاو "دخول المهرجان تكلفته 290 يوانا أى نصف يوميتى لذلك يكفينى أنى أساهم بتشييد قصور المهرجان ولو مر عام دون فعل تلك العادة التى أجر عليها بالمال أشعر أنى فقدت الكثير".