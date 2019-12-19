الرئيس الروسي: اتهامات مجلس النواب الأمريكي لترامب «مختلقة»

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي للرئيس دونالد ترامب بــ"المُختلقة".

وقال بوتين - خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الخامس عشر اليوم الخميس-: " إن اتهامات مجلس النواب الأمريكي لترامب مختلقة"، متوقعا أن يبقى ترامب رئيسا للولايات المتحدة بالرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده.

وكان مجلس النواب الأمريكي اتهم الليلة الماضية رسميا الرئيس دونالد ترامب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لإجراء العزل.