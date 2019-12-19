قالت شركة كامكو للاستثمار إن نحو 1ر3 مليار دولار تدفقات غير نشطة قد تجذبها الكويت بسبب ترقيتها في مؤشر الاسواق الناشئة.

وقالت شركة كامكو ، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الخميس ، إن الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية التي شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن الاصلاحات تضمنت تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الاصلاحات يزيد من ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم ادراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي أمس الأربعاء أنها ستقوم بترقية السوق الكويتية إلى سوق ناشئة على مؤشرات إم إس سي أي، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، وذلك بعد أن استوفت السوق المتطلبات الخاصة بالترقية.

وأفادت هيئة أسواق المال الكويتية بأنها استوفت شرطي ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.