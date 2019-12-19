وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران.

وشملت العقوبات، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس، قاضيين اثنين من المحكمة الثورية في طهران.