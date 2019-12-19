إعدام 81 حصانا أصيبوا بـ«الرعام» في جزيرة تركية

قالت السلطات التركية، اليوم الخميس، إنه جرى إعدام 81 حصانا أصيبوا بمرض "الرعام" (داء الخيل) المعدي والمميت، وذلك في جزيرة تقع قبالة ساحل إسطنبول.

وجرى منع سير المركبات في جزيرة "بويوكادا"، وهي الأكبر في أرخبيل جزر "الأمراء" ببحر مرمرة. يشار إلى أن العربات التي تجرها الجياد وسيلة نقل شائعة في الجزيرة التي تتمتع بشهرة كبيرة بين السياح والمحليين.

وقالت الإدارة المحلية في بيان إن الخيول تخضع لكشف طبي مرتين على مدار العام، وإنه جرى رصد المرض في بعض الخيول خلال هذا الخريف.

ونظرا لعدم وجود تطعيم أو علاج لمرض "الرعام"، المعروف أيضا باسم"السقاوة"، جرى إعدام الـ81 حصانا.

وفرضت السلطات حجرا صحيا، ما يعني أنه لا يمكن إحضار حيوانات جديدة للجزيرة، أو مغادرة تلك الموجودة بالفعل.

ولطالما طالب نشطاء حقوق الحيوان بحظر العربات التي تجرها الخيول نظرا لأنه لا يتم الاعتناء بالجياد بشكل ملائم.

يصيب مرض الرعام الخطير في الأساس الجياد والقردة والبغال، وينتج عن عدوى جراء نوع من البكتيريا.

تتراوح فترة حضانة المرض من أيام إلى شهور ولكنها تبدأ بحمى شديدة ورشح أنفي سميك ثم يصل الأمر إلى الرئة والكبد.

ويمكن للبكتيريا أن تنتقل إلى البشر الذين من خلال التعامل مع سوائل أو أنسجة من الحيوانات المصابة.

وتم القضاء على المرض في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، بحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولكن تم الإبلاغ عنه بشكل متفرق في مناطق من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. ونادرا ما انتقل المرض من الحيوان للإنسان.