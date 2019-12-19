أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والتى أسفرت عن فوز الطالب يوسف محمود يوسف بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بلقب الطالب المثالي وفوز الطالبة مايسة مدنى محمود بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى بلقب الطالبة المثالية.

وكرم الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب المثالي والطالبة المثالية في احتفالية أقيمت بالجامعة ،كما تم تكريم الطلاب المتميزين الذين شاركوا في معسكر العمل الدولى الثانى عشر لجوالى وجوالات الجامعات العربية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن المنافسة على لقب الطالب المثالى كانت قوية وأن هذا الاختيار يعد مسئولية كبيرة لأن الطالب المثالى والطالبة المثالية يجب أن يكونا قدوة حسنة لجميع طلاب الجامعة، كما أشاد نائب رئيس الجامعة بطلاب الجوالة الذين شاركوا فى معسكر العمل الدولي مؤكدا أن الجميع عمل بجد واجتهاد ليلا ونهارا.