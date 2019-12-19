 بوتين: سنواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا رغم «نورد ستريم 2» و«ترك ستريم» - بوابة الشروق
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بوتين: سنواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا رغم «نورد ستريم 2» و«ترك ستريم»

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:11 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:11 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في مواصلة نقل الغاز الطبيعي عبر الجارة أوكرانيا بعد بدء تشغيل خطي أنابيب جديدين يمران بعيدا عن الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي له، :"الأمر يتعلق بحجم الغاز العابر والجداول الزمنية".

وأضاف: "رغم مد مشاريع بنية تحتية جديدة مثل نورد ستريم ونورد ستريم 2 وترك ستريم، فإننا سنواصل الضخ عبر أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون روس وأوكرانيون في برلين لاستئناف المحادثات حول استمرار ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتفاق الحالي بهذا الشأن سينتهي في غضون أسبوعين.

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