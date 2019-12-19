استعدادات مكثفة بتعليم الوادي الجديد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال صلاح ميرغني، مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم عقد اجتماع موسع مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة الخارجة التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أنه تم التشديد على الالتزام التام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي والانتهاء من تدريس المناهج كاملة ومراجعتها، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد بقيادة اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والخاصة بتأمين المدارس من الخارج وإغلاق أبواب المدارس قبل بدء الامتحان وحتى نهاية الوقت الوقت المحدد، وعدم السماح لأولياء الأمور بالتواجد داخل المدارس.

وأشار إلى أن مسؤولي المتابعة قاموا بالمرور على المدارس للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مع التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بمراحلها لضمان سير العمل دون أى عوائق أو مشكلات.

وذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وحال تلقي أية شكاوى يتم بحثها وحلها على الفور وتكليف مديرى المدارس بضرورة العمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وبث مناخ الهدوء والبعد عن كافة الأفعال التى تؤدى لإثارة مشاعر التوتر والقلق.