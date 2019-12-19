إحباط محاولة تهريب كوكايين وأقراص مخدرة إلى داخل البلاد

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أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كوكايين وأقراص مخدرة إلى داخل البلاد بحوزة راكب يحمل جنسية أجنبية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال وصوله البلاد، وبحوزته (240 جرام كوكاكيين - 60 قرصا مخدرا لعقار الأوكسيكودون)، كان يخفيهم داخل كرتونة زجاجة مشروب كحولي.

وبمواجهته اعترف بجلبه للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.