فينجر يزور معسكر ليفربول في مونديال الأندية

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زار الفرنسي، أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، معسكر ليفربول المتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويتواجد أرسنال في الدوحة، بصفته أحد الشخصيات العالمية المدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمتابعة منافسات مونديال الأندية.

ويبحث الريدز عن أولى ألقابه في كأس العالم للأندية حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في نهائي البطولة السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي.

وتأهل ليفربول للنهائي عقب تغلبه أمس الأربعاء، على مونتيري المكسيكي، في نصف نهائي البطولة بنتيجة 2-1، فيما وصل فلامنجو لهذا الدور بعد فوزه الكبير على الهلال السعودي بنتيجة 3-1.