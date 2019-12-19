التضامن: ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وتطويرها

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين في مكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تم تنفيذها على مدار 4 أيام؛ لتنمية مهارات الحاسب الآلي للأخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة "تير دي هومز" "Terre des hommes"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف "Unicef".

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أنه تم تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيا، ويأتي هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر.

وأضاف البيان أنه تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات، هي: (الجيزة، والقاهرة، والشرقية، والإسكندرية، وأسيوط)، وجاري التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتب على مستوى الجمهورية.

ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وفي نفس السياق، عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة، بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية، وإلهام محمود ممثل هيئة "تير دي هومز" "Terre des hommes".

وأكد المستشار القانوني للوزارة أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعي تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل، وأنه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعة عام 1987.

ولفت محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بإنشائها، وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذي كانت تعاني منه تلك المكاتب مثل قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

حيث تم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكل الجامعات لسد العجز الوظيفي؛ مما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب.