رئيس الوزراء اللبناني المكلف: السلطة المنفصلة عن الواقع والشعب لا تحمي البلاد

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، بعد استدعائه لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في قصر بعبدا عن أمله في تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق.

وأضاف دياب، الأكاديمي وزير التعليم السابق: "سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالمرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد، وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأردف: "أتوجه إليكم كمستقل، وأقول لكم إنه على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم، وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار".

وقال: "التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد".