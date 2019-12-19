كلوب يرد على إمكانية منح صلاح شارة القيادة في نهائي المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إمكانية منح محمد صلاح نجم الفريق شارة القيادة في مباراة نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنجو البرازيلي.

وسأل أحد الصحفيين كلوب عقب المباراة خلال «المؤتمر الصحفي» عن إمكانية نيل صلاح شارة "الكابتن" في نهائي المونديال فقال:"ربما يستطيع فيرجيل فان ديك لعب المباراة، جيمس ميلنر هو نائب القائد، والقائد الأول هو جوردان هندرسون".

وتأهل ليفربول لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي، مساء الأربعاء (2-1).

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع فلامنجو البرازيلي في نهائي المونديال يوم السبت القادم على ستاد خليفة الدولي.