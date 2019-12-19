السجن مدى الحياة للمتهمين الرئيسيين في أسوأ مذبحة بدوافع سياسية بالفلبين

أدانت محكمة فلبينية عددا من أفراد عائلة سياسية بارزة بقتل 57 شخصا، في أسوأ مذبحة ذات دوافع سياسية في البلاد، والتي وقعت قبل 10 أعوام.

وأصدرت القاضية "جوسلين سوليس رييس"، أحكاما على إجمالي 28 مدانا في القضية بالسجن مدى الحياة أو 40 سنة دون عفو، وذلك بعد أن خلصت المحكمة إلى أنهم "كانت لهم أدوار رئيسية" في المذبحة.

كما أدين 15 متهما بالتواطؤ في مذبحة ماجينداناو، وحُكم عليهم بالسجن 6 سنوات على الأقل.

وتم تبرئة أكثر من 50 متهما آخرين، بينهم أربعة من عائلة "أمباتوان" السياسية التي حكم على اثنين من أفرادها بالسجن مدى الحياة أو 40 سنة دون عفو.

وأثارت المذبحة التي وقعت في 23 نوفمبر 2009 في قرية جبلية نائية بإقليم ماجينداناو "960 كم جنوبي مانيلا" غضبا محليا ودوليا وسلطت الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب في الفلبين.

وقُتل 58 شخصا في المذبحة، لكن الإدانات كانت بقتل 57 شخصا فقط لأنه لم يتم العثور على جثة الضحية الباقية.

وتردد أن عائلة "أمباتوان" السياسية، التي حكمت ماجينداناو لعقود، خططت للهجوم قبل شهور من انتخابات مقررة في مايو 2010 لمنع منافس من تحدي سيطرتها في تلك الانتخابات.

وكان الضحايا، ومن بينهم 20 شخصا من أقارب هذا المنافس السياسي عمدة القرية في ذلك الوقت إسماعيل مانجوداداتو، يتوجهون في قافلة لتقديم أوراق ترشيحه لمنصب حاكم الإقليم.

وكانت القافلة تضم 32 صحفيا وإعلاميا، حيث كان الترشح يمثل نبأ بارزا في الإقليم والفلبين بالكامل نظرا لأنه كان من المعتاد أن تفوز عائلة أمباتوان في الانتخابات بدون منافسة.

وأشاد مانجوداداتو، وهو عضو في البرلمان حاليا، بأحكام الإدانة، بالرغم من الاعتراف بأنه أصيب بخيبة أمل إلى حد ما بسبب تبرئة بعض أفراد عائلة أمباتوان.

وكان من بين الضحايا أيضا 6 مدنيين كانوا يمرون بالمنطقة عندما باغتهم مسلحون وأوقفوا القافلة عند نقطة تفييش للشرطة على طريق سريع، مما أدى إلى انحراف المركبات عن الطريق، وتم إطلاق النار على الضحايا.

وحاول المشتبه بهم دفن الجثث ومركباتهم باستخدام جرافة مملوكة للحكومة.

وفي معرض ردود الفعل على الحكم، قالت منظمات معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة إن الحكم ليس نهاية المطاف في المعركة من أجل العدالة.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هذا الحكم المهم يجب أن يساعد في تحقيق العدالة لأسر الضحايا، والمضي قدما نحو محاسبة أكبر عن انتهاكات الحقوق في البلاد".