 رئيسا كوريا الجنوبية والصين يلتقيان الاثنين المقبل في بكين لمناقشة المباحثات النووية المتوقفة - بوابة الشروق
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رئيسا كوريا الجنوبية والصين يلتقيان الاثنين المقبل في بكين لمناقشة المباحثات النووية المتوقفة

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:37 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:37 م

أعلن متحدث باسم المكتب الرئاسي في سول اليوم الخميس، أن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان ونظيره الصيني شي جين بينج سوف يلتقيان يوم الاثنين في بكين لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي اللقاء خلال زيارة مون الصين في إطار المباحثات الثلاثية السنوية بين الدولتين واليابان.

وكما تأتي هذه المباحثات في الوقت الذي يكرر فيه الزعيم الكوري الشمالي من مطالبته لأمريكا بتقديم تنازلات في ظل توقف المباحثات النووية، وقبل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج بنهاية العام.

وقال المتحدث إن مون والرئيس الصيني سوف يناقشان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.

وأضاف أن مون سوف يتوجه في نفس اليوم إلى مدينة تشنجدو الصينية للقاء رئيس الوزراء لي كه تشيانج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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