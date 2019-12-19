محافظ مطروح: بدء تنفيذ أعمال إصلاح طريق «سيوة- مطروح»

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال إصلاح طريق "سيوة- مطروح" وذلك بداية من الكيلو (185) حتى الكيلو (215) طريق "مطروح- سيوة"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم إسناد الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وأوضح اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مدينة سيوة، أن الأعمال تشمل توسعة للطريق لتسهيل حركة النقل والسيارات بصفة عامة للطريق لتقليل مخاطر حوادث السير، وكذا عمل تدبيش على جانبي الطريق لحماية الطريق من الأمطار والسيول، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وزوار الواحة، مما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات و السياحة للواحة.

وأكد المحافظ أنه يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والاهتمام بمطالبهم لزيادة حركة التنمية وجذب الاستثمارات، وكذا حركة السياحة من وإلى واحة سيوة، حيث إن إصلاح طريق "سيوة- مطروح" يعتبر من أهم مطالب أهالي الواحة لعدة سنوات.