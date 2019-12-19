الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفته ب"الانتهاكات المستمرة والجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا وافقت على القرار الذي رعته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة، دون تصويت.. لافتة إلى أن مثل هذه القرارات ليست ملزمة لكن من الممكن أن تشكل ثقلا سياسيا.

من جهته، اعتبر كيم سونج، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، أن القرار "لا علاقة له بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل حقيقي، لأنه نتاج للمؤامرات السياسية من القوى المعادية التي تسعى إلى تشويه كرامة وصورة بلاده".

وكان تقرير أممي عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2014 قد خلص إلى أن قادة الأمن في البلاد، وربما الزعيم كيم جونج أون نفسه، يجب أن يمثلوا أمام العدالة لأنهم يشرفون على "نظام من الأعمال الوحشية على غرار النظام النازي".