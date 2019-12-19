سيدة ألمانيا الأولى: يمكن لكل شخص التعبير عن رأيه بحرية في بلادنا

أكدت سيدة ألمانيا الأولى، إلكه بودنبندر، أنه يمكن لكل شخص التعبير عن رأيه بحرية في ألمانيا، ولكنها أعربت عن قلقها بشأن تزايد الكراهية والحقد في النقاشات لاسيما على الإنترنت.

وقالت بودنبندر حرم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتم فقدان الحواجز بشكل متزايد هناك (على الإنترنت)".

وأضافت أن هناك "أسوأ الإهانات" ضد النساء بصفة خاصة، حتى لو كن يعبرن عن آرائهن السياسية، وقالت: "يسفر ذلك عن آثار، إنه يكتم صوت النساء. وقد يكون العنف اللفظي الخطوة الأولى نحو عنف حقيقي".

ورفضت بودنبندر المزاعم حول أنه لم يعد يمكن للمرء التصريح برأيه في ألمانيا، وقالت: "كل ما لا يعاقب عليه قانون العقوبات الجنائية، يمكن قوله في بلدنا. ولكن على المرء بالطبع أن يعيش مع حقيقة أن آخرين لديهم آراء أخرى".

وأكدت حرم الرئيس الألماني أن حرية الرأي وكذلك الخلاف حول الآراء يعد قيمة كبيرة، وقالت: "إنهما يؤسسان ببساطة للديمقراطية. وكلاهما مكفول هنا".