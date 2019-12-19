شعبة السيارات: انخفاض الأسعار يأتي بنفس نسبة انخفاض الدولار

قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات يأتي بنفس نسبة انخفاض سعر الدولار، لافتًا إلى أن نسبة انخفاض الدولار بعشرة قروش نسبة بسيطة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن أسعار السيارات انخفضت بشكل كبير، منذ العام الماضي بعد تطبيق «صفر جمارك»، مشيرًا إلى انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بحسب ذكره.

ولفت إلى استتباب حركة البيع والشراء بالقطاع منذ نوفمبر الماضي، موضحًا: «طالما العميل يشعر بوجود انخفاض في سعر العملة وسعر التكلفة، فإنه يحجم عن الشراء إلى حد ما انتظارًا لانخفاض أكبر، بعنا 125 ألف سيارة في عام 2019، سواء مصنعة محليًا أو مستوردة، وهو فرق كبير للغاية ما بينه وبين بيعنا 400 ألف سيارة بعام 2010».

وتوجه بالنصيحة للتجار ببيع السيارات وعدم الانتظار حتى زيادة أسعارها، مردفًا: «هتبيع رخيص هتشتري رخيص، التجارة تقوم على استمرار رأس المال وليس المكسب، لأن دوران رأس المال يعني دوران العجلة الخاصة بالدولة، ولا يجب الانتظار حتى تحقيق رقم معين».