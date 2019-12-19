شرطة هونج كونج تلقى القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال

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ألقت شرطة هونج كونج القبض على أربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال غسل أموال تتعلق بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية، كما جمدت أموالا في صندوق جمع الملايين لدعم المظاهرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان واي كي، المسؤول بفرع التحقيقات المالية بالشرطة القول إنه جرى تجميد 70 مليون دولار هونج كونج (9 مليون دولار) من ودائع بنوك محلية وأموال متعلقة بصندوق يطلق عليه " سبارك اليانس".

وقالت بلومبرج إن الصندوق جمع 80 مليون دولار هونج كونج منذ بدء المظاهرات في يونيو الماضي.

وقال تشان إن الشرطة رصدت نشاطا مشبوها من الصندوق، يشمل ودائع مالية كبيرة وشراء لمنتجات تأمينية خاصة.

وكانت المظاهرات قد بدأت في هونج كونج للاحتجاج على مشروع قانون ينص على تسليم المطلوبين جنائيا للصين. وقد تم إلغاؤه لاحقا، ولكن المظاهرات استمرت للمطالبة بإجراء إصلاحات.