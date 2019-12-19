جنايات كفر الشيخ تحكم على شقيقين بالإعدام لقتلهم شخص

حكمت اليوم الخميس، محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي، حضوريًا وبإجماع الآراء، بإعدام شقيقين يقيمان بمنطقة القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، متهمين بقتل شخص وضرب اثنين آخرين، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فى أحداث القضية رقم 7440 لسنة 2015 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2937 لسنة 2015 كلى كفر الشيخ.

وترجع أحداث القضية عندما أحيل الشقيقين "رامى"، وشهرته رامى الجزار، 35 سنة، و"وليد ي.أ.ي"، وشهرته وليد الجزار، 36 سنة، ويقيمان بمنطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما بتاريخ 28 يونيو 2015، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضا القوة ولوحا بالعنف ضد 3 أشخاص أسفرت عن مقتل أحدهم.

وتبين من أوراق القضية أن الشقيقين المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف ضد المجنى عليهم السيد رجب حسن رمضان، ومحمد طارق عبد السلام على، وعبدالسلام طارق عبدالسلام، بقصد ترويعهم وتخويفهم وتكديرًا لأمنهم بغرض إلقاء الرعب فى نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت أوراق القضية، أن الجناية اقترنت بجناية القتل العمد، بأن كلا الشقيقين المتهمين فى ذات الزمان والمكان، قتلا المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله ،وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سكين"، بحيازة كل منهما سلاحًا عندما توجها إليه، وانهالا عليه طعنًا وضربًا ما أدى إلى إصابته بعدة جروح أودت بحياته.

كما ضربا المجنى عليهما الثانى والثالث، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضرب من يحاول الزود عن المجنى عليه الأول، فانهالا عليهما ضربا بسلاحين أبيضين، محدثين إصابتهما الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.

وعقب الحكم نطق أهالى المجنى عليهم يحى العدل والله أكبر، وانهار أهالى المتهمين بالمحكمة عقب سماعهم الحكم.

كما شهدت محكمة جنايات كفر الشيخ تواجد أمنى مكثف يحيط بالمحكمة، قبل وبعد الحكم.