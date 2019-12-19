«المجلس الأوروبي» يؤكد مجددا تضامنه مع اليونان وقبرص في مواجهة الممارسات التركية بالمتوسط

أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل مجدداً تضامن المجلس الكامل مع دولتي اليونان وقبرص، في مواجهة الممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس، بأن ميشيل أطلع البرلمان الأوروبي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت الخميس الماضي في العاصمة البلجيكية "بروكسل".

واستعرض ميشيل أمام هيئة البرلمان الأوروبي القرارات التي تم تبنيها بشأن جميع القضايا، مثل تغير المناخ، والميزانية متعددة السنوات، والوضع مع روسيا والعلاقات مع أفريقيا، والإصلاحات المؤسسية والقمم المقبلة مع شركاء الاتحاد الأوروبي الدوليين.

يُشار إلى تقسيم جمهورية قبرص عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعوها إلى الانسحاب واحترام وحدة أراضي قبرص وسيادتها.. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.

يذكر أن تركيا قامت في أوائل أكتوبر 2019 من خلال شركة البترول التركية المملوكة للدولة بإرساء سفينة الحفر (يافوز) داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة/الجرف القاري لقبرص.