تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب في احتفالية بأبوقرقاص المنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، احتفالا لتنمية روح الولاء والانتماء للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس المركز و أحمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص .

قدم الأطفال خلال الاحتفال، عددا من الفقرات الفنية الغنائية والموسيقية وتم عرض فيديو حول بسالة قواتنا المسلحة وحربها على الإرهاب بسيناء وأوبريت (بحبك يا مصر) .

ومن جانبه ، أكد رئيس المركز على أهمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب مع الأجهزة التنفيذية في التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكري لعقول أبنائنا في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الشباب في نشر الوعي والتوعية التي تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر ودورهم الكبير في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.