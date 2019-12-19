الرئيس الروسي: يخطئ من يظن أننا نعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن من يعتقد أن روسيا تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية "مخطئ"، موضحا أن 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000.

وأضاف الرئيس الروسي - خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الخامس عشر، اليوم الخميس-: "لقد تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين.. كما جرى أيضا بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز ،وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يستورد القمح بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتعين الافتخار بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء.