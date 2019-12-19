رئيس الحكومة اللبناني المكلف: نسعى للخروج من حالة الشك إلى اليقين

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف، حسان دياب، إن «الشعب اللبناني يواجه أزمة وطنية لا تسمح بترف المعارك الشخصية»، لافتًا إلى «حاجة الأزمة لوحدة وطنية تحصن البلد، وتعطي دفعًا لعملية الإنقاذ للخروج من حالة الشك إلى اليقين واستعادة اللبنانيين الثقة في بلدهم».

وأضاف خلال كلمة له، مساء اليوم الخميس، «من موقعي كمستقل أتوجه بصدق وشفافية، أنتم الذين عبرتم عن غضبكم ووجعكم، ليؤكد أن انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة في لبنان، وأنكم تنبضون بالحياة ولا تستسلمون لليأس ومصدر السلطات فعلًا لا قولًا».

وأوضح أنه «استمع لأصوات اللبنانيين المعبرة عن وجع مزمن وغضب من الحالة التي وصل إليها لبنان من استفحال الفساد»، مؤكدًا أنه «شعر أن انتفاضة الشعب تمثله، لقيام دولة حقيقية في لبنان دولة العدالة والقانون المطبق على الجميع».

وشدد على «ضرورة بقاء الأصوات جرس إنذار بأن اللبنانيين لن يسمحوا بالعودة إلى ما قبل 17 أكتوبر، وأن الدولة ملك الشعب»، مردفًا: «جهودنا جميعًا يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وصون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني».

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة برئاسة سعد الحريري استقالتها.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حسان دياب بعد حصوله على الأغلبية النيابية، بتشكيل الحكومة الجديدة،