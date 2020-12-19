 الجيش الأمريكي: مودرنا بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا - بوابة الشروق
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الجيش الأمريكي: مودرنا بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا

وكالات
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:48 م

قال الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا، إن شركة "مودرنا" لصناعة الأدوية بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا، مضيفا أنه يتوقع تزويده لأكثر من 3700 موقع في البلاد بحلول يوم الأحد المقبل.

وكانت السلطات الأمريكية، تعهدت بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل القادم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المتوقع، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.

وأودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 294.5 ألف من مواطني الولايات المتحدة، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.


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