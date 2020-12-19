أبو تريكة: صلاح ليس سعيدا في ليفربول

ألمح محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لا يشعر بالسعادة مع فريقه في الوقت الحالي.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال لقاء كريستال بالاس، ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات صلاح عن إمكانية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة الفترة المقبلة، إلى جانب إستياءه من عدم حمل شارة قيادة الفريق في أخر مباريات الريدز بدوري الأبطال، والتي حملها آلكساندر آرنولد بدلًا منه.

وقال أبو تريكة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»:" محمد صلاح ليس سعيدًا، هذا شعوري الشخصي، لكن لم تجمعني به أي محادثات حتى الآن".

وأضاف:" وجود صلاح كبديل في مباراة كريستال بالاس، وحديثه بالأمس حول برشلونة وريال مدريد وشارة القيادة أمام ميتلاند، ربما تحت النار رماد، هذا جائز وسأتصل به فور انتهاء المباراة".