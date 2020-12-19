محامي مقدمي الشكاوى: العقوبة تصل إلى سنة سجن وغرامة 15 ألف يورو.. و "لودوفوار": الطلب مقدم لمحكمة غير مختصة

قدمت جمعيات حقوقية فرنسية، السبت، شكاوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، وزعماء الأغلبية في البرلمان الفرنسية، بعد مشاركتهم في مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه مساء الأربعاء الماضي، أثناء حظر التجوال.

وذكرت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية أن مقدمو الشكوى يعتبرون تنظيم مأدبة عشاء فعلاً متهوراً وخارج عن القانون، موضحة أنهم "اعتبروا أن ماكرون والوفد المرافق له مهملين في تنظيمهم مأدبة عشاء بحضور عدد من السياسيين، حتى الساعة 12:30 صباحًا في ظل حظر كامل للتجوال".

ورفعت جمعيتا "الضحايا الجماعيون لفيروس كورونا بفرنسا" و "لي بونديس"، اللتان تجمعان بين الحرفيين والتجار المستقلين، الشكوى لتعريض حياة الآخرين للخطر، وفقًا لمجلة "كابيتال" الفرنسية.

وتقدم محامي مقدمو الشكاوى فابريس دي فيزيو، الجمعة الماضية، للمدعي العام في باريس، موضحاً أن الاستثناءات التي نصت عليها القانون لا تنطبق على مأدبة عشاء الإليزيه، وهي ألا يزيد عدد الأشخاص على الطاولة في المنازل لـ6 أفراد، كما أن الأمر لم يكن عاجلاً وكان من الممكن إجراء مؤتمر بالفيديو يمكن أن يحل محله.

وتستهدف الشكاوى المقدمة المشاركين في المأدبة وهم رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، ورئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران، ورئيس المجموعة البرلمانية "الجمورية للأمام" للحزب الحاكم، كريستوف كاستنر، ورئيس الحزب "الجمهورية للأمام"، ستانيزلاس جيريني، والمستشار السياس للرئيس الفرنسي تييري سولير.

ويعتبر مقدمو الشكاوى أن هذا العشاء في نظر القانون، يعرض حياة الآخرين للخطر، وعقوبته السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

في المقابل، تشير صحيفة "لودوفوار" الفرنسية، إلى أن الشكوى لن يكون لها أي تداعيات بالنسبة لرئيس الوزراء الفرنسي، لكونها مقدمة أمام محكمة غير مختصة، موضحة أن محكمة العدل للجمهورية صاحبة الاختصاص القضائي الوحيد لمحاكمة الوزراء.

وغادر ماكرون، الذي ظهرت عليه أعراض (كوفيد-19) منذ ليلة الأربعاء الخميس، الإليزيه وعزل نفسه في مبنى "لا لانتيرن" في قصر فرساي في إيفلين لمدة سبعة أيام.

وبمجرد الإعلان عن إصابة ماكرون بالفيروس، تم وضع جان كاستكس وريتشارد فيران، اللذان اعتبرهما الإليزيه "حالات مخالطة"، في العزل لمدة سبعة أيام.