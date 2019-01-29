وزيرة التخطيط: مصر تشهد انطلاق مرحلة جديدة وفاصلة في تاريخها الاقتصادي

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة المعنية للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية في جميع القطاعات.



وقالت السعيد، في كلمتها خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، صباح السبت، إن مصر تشهد حاليًا انطلاق مرحلة جديدة وفاصلة في تاريخ الاقتصاد، مشيرة إلى جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضافت أن كل هذه الجهود يقف خلفها القيادة السياسية والشعب المصري، مبدية ترحيب الدولة بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والمجتمع المدني وجميع أصحاب الفكر والرأي.



وأوضحت أنه على الرغم مما تسببت فيه أزمة فيروس كورونا من خسائر كبيرة لاقتصاديات غالبية دول العالم، إلا أنه الاقتصاد المصري كان أكثر مرونة ولديه القدرة على استيعاب الصدمات.



وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري هو الوحيد في المنطقة الذي حقق معدل نمو إيجابي، مشيرة إلى السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف آثار الجائحة.