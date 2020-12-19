محكمة الأسرة تلزم أحمد سعد دفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب

قضت محكمة الأسرة بسيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد سعد، دفع مبلغ 270 ألف جنيها "متعة وعدة" لطليقته الفنانة سمية الخشاب، في الدعوى التي أقامتها ضده برقم 1939 لسنة 2019، بواقع 10 آلاف عن كل شهر من مدة زواجهما.

واستمرت القضية في المحكمة عامًا كاملًا، بواقع 10 جلسات، أُجِلَ نظر الدعوى منها "إداريًا" جلستين متتاليتين؛ إثر تعليق الجلسات بالمحاكم؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين، و6 جلسات للمرافعة وتقديم المستندات من المحامين، وجلسة لفحص المستندات المقدمة من محامي المدعي بالحق المدني، ولغيابهما معًا مرة أخرى.

وغابت "الخشاب" 4 جلسات، وحضرت أول جلستين، في القاعة رقم 13 ومقرها الطابق الثاني، بمحكمة الإسكندرية، بصحبة محاميها الشخصي، حيث كانت قضيتها في الرول باسم "سمية سعيد" وشهرتها "سمية الخشاب"، ضد المدعى عليه "أحمد سعد" الذي لم يحضر مُطلقًا.

وعندما حضرت "الخشاب"، أول جلستين إلى مجمع المحاكم، كانت مرتدية الزي الأسود، وبدخولها قاعة المحكمة، أدت القسم أمام هيئتها، وما أن تم الاستماع لأقوالها بطلب الاستمرار في الدعوى، غادرت مقرها على الفور.

ورفض كل من "الخشاب"، ومحامي سعد، التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين عدة مرات.

وطالبت "الخشاب" بالنفقة ومشتقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها، مما استدعى الطلاق، وكذلك عدم حصولها على مستحقاتها.