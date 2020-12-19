التحالف الأوروبي لمصايد الأسماك يشعر بالتعرض للخداع من جانب بروكسل بسبب اتفاق مع بريطانيا

اتهمت مجموعة أوروبية معنية بصناعة صيد الأسماك، فريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي بخداع الصيادين بعرض، تردد أنه قُدم إلى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق تجاري خارج نطاق المقبول.

وقال جيرارد فان بالسفورت ، رئيس التحالف الأوروبي للمصايد ، في بيان مكتوب: "لقد تم خداعنا بالعرض الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى المملكة المتحدة".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي أردنا تجنبه هو حالة (عدم وجود اتفاق) لصالح جميع صيادي الأسماك لدينا ، لكن الاتفاق الذي يتم اقتراحه الآن سيئ للغاية".

وبحسب تقارير إعلامية ، عرض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه أن يعيد التكتل 25% من قيمة الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية، وهي قفزة كبيرة عن عرض سابق لكنها لا تزال بعيدة عما تريده لندن.

وأكد متحدث باسم التحالف الأوروبي للمصايد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بيان المجموعة جاء ردا على التقارير.