الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتظهر شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ( 30% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية.

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

بورسعيد 20 13

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 22 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 19 04

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 23 11

قنا 24 11

الأقصر 26 12

أسوان 27 12

ادفو 26 12

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 18

حلايب 26 19