مجلس الأمن يناقش الإثنين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

قال السفير الفلسطيني الدكتور عمر عوض الله لبي بي سي إن مجلس الأمن سوف يجتمع يوم الاثنين لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش٬ بخصوص ما وصلت إليه الجهود بتنفيذ قرار 2334 وتقديم تقرير بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.



يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرار 2334 في 23 ديسمبر كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ويعد القرار المذكور هو الأول الذي يُمرر في مجلس الأمن ويتعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.



وعقد السبت وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة سبل استئناف عملية السلام.



وتأتي المباحثات الثلاثية قبل يوم واحد من انعقاد اللجنة الرباعية المكونة من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا والمعنية بإحياء عملية السلام في المنطقة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، بحسب مصادر دبلوماسية وصحفية. ويؤكد وزراء خارجية الدول الأربعة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.