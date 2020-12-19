برلمانية ألماني تشكو زيادة جرعة التمييز ضد المرأة

شكت لويزه أمتسبيرج، عضو البرلمان الألماني "بوندستاج" عن حزب الخضر، من زيادة جرعة التمييز على أساس النوع ضد النساء في الحياة اليومية، وكذلك داخل البرلمان الألماني.

وقالت "أمتسبيرج"، في مقابلة مع بوابة "تي أونلاين" الإخبارية، اليوم السبت، إنها غالبًا ما تسمع أو تقرأ تعليقات سياسية تجدها مسيئة، مضيفة "عبارة مثل الجمال البارد من الشمال مثلًا لا تعد مجاملة، إنه أمر جارح".

وأضافت أن القسم الأكبر من التعليقات السلبية ترد على لسان رجال وتوحي بإشارات يمينية، وغالبًا بتلميحات جنسية، على حد قولها.

وأوضحت أنه حتى التصريحات حسنة النية يمكن أن تؤذي، متابعة "حتى زملائي الأكبر سنًا لم يفهموا بعد أنه ليس مجاملة إذا أشرت فقط إلى الجانب الظاهري وقلت الزميلة الجميلة من شليزفيج هولشتاين".

وفيما يختص بوضع حصة للنساء، كما ينادي حزب الخضر ووضعها منذ وقت طويل في لائحته الحزبية الداخلية، قالت أمتسبيرج إن هذا يمكن أن يساعد على تقوية وضع النساء، حسب رأيها.

وتبلغ نسبة النساء في البرلمان حاليا 31.2% اعتبارا من يوليو 2019، وهي نسبة تقل عن وضع البرلمان عام 2013 بنسبة 5.1%.

في المقابل تتمتع المجموعة البرلمانية الخضراء بأعلى نسبة من النساء بين الكتل البرلمانية بنسبة 58.2%.