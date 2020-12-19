يوفنتوس يبحث عن العودة لطريق الانتصارات من بوابة بارما

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز، بثلاث مواجهات قوية، يفتتحها فيورنتينا بمواجهة هيلاس فيرونا في الرابعة عصرًا، فيما يلتقي سامبدوريا مع كروتوني في السابعة مساءً، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين يوفنتوس ومستضيفه بارما في العاشرة إلا الربع مساءً.

ففي أهم مباريات اليوم، يسعى يوفنتوس، صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، للعودة لطريق الانتصارات حينما يواجه فريق بارما، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، وذلك بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام أتالانتا بهدف لكل فريق.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب المركز الثالث، بفارق نقطة عن نابولي، وسيواجه فريق "السيدة العجوز" نظيره بارما غدا، فيما يستضيف فيورنتينا فريق فيرونا ويحل كروتوني ضيفا على سامبدوريا في باقي المباريات.

وكان التعادل 1 - 1 أمام أتالانتا العنيد، يوم الأربعاء الماضي، هو السادس للفريق من 12 مباراة خاضها دون هزيمة، كما شهدت المباراة إضاعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضربة جزاء، فيما أهدر ألفارو موراتا فرصة سهلة أمام مرمى الفريق الضيف.

وقال البولندي فويتك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس والذي ساهم في حصول الفريق على لقب الدوري في آخر ثلاث مواسم من أصل تسعة توج بها الفريق على التوالي: "نحن نتعادل كثيرا لكننا دائما ما نلعب من أجل الفوز".

وأضاف: "هذا العام يشهد تواجد فرق عديدة تقاتل من أجل لقب الدوري، ومن الطبيعي أن يكون جدول الترتيب مضغوطا، وسنقاتل حتى النهاية".