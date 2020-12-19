الهلال السعودي يتفق مع سلمان الفرج على تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت مع اللاعب الدولي سلمان الفرج على تجديد العقد، ويتبقى فقط الاتفاق على الجوانب المالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الهلال اتفقت مع سلمان الفرج على تجديد العقد لمدة أربعة أعوام بدلا من ثلاثة أعوام.

وأضافت أنه لم يجر التوصل بعد إلى اتفاق حول المقابل المالي، وهو ما توقيع العقد الجديد.

وينتهي عقد سلمان الفرج مع الهلال في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الهلال، وقد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى النصر.

وانتقل سلمان الفرج /31 عاما/ إلى فريق الهلال تحت 23 عاما في صيف 2004، ومنه إلى الفريق الأول في صيف عام 2008.

وخاض سلمان الفرج ست مباريات مع الهلال في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي حتى الآن، وقد شارك في إجمالي 240 مباراة مع حامل لقب الدوري السعودي في مختلف المسابقات منذ ارتداء قميص الفريق الأول.

وتوج سلمان الفرج مع الهلال بخمسة ألقاب في الدوري السعودي، وثلاثة ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب في السوبر السعودي، ولقب في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، لكنه خسر آخر مباراتين في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الوحدة والفتح، على الترتيب.