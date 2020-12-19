الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن المسبار الفضائي الصيني "تشانج-اي-5"، جلب عينات من تربة سطح القمر وزنها حوالي 1731 جراما، وتم نقل العينات إلى فرق البحث الصينية صباح اليوم السبت، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وسيجري علماء عمليات تخزين وتحليل وبحث لأول عينات تحصل عليها البلاد من جسم خارج كوكب الأرض.

وكان التلفزيون الحكومي الصيني قد أفاد في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الخميس "بالتوقيت المحلي"، بأن مسبار الفضاء الصيني، هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين.

وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يوما، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر، وجمع عينات من التربة والصخور والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر، وأخيرا القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام أبولو الأمريكية 380 كيلوجراما من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.

و"تشانج إي 5" جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن أيضا بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشترى بحلول عام 2029.