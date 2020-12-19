الإنتاج الثقافي يقيم ورشة ومعرض بعنوان «لغتى العربية»

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرضا فنيا بعنوان "لغتى العربية"، وذلك فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، فى مكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش " إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح .

ويقام على هامش الورشة معرض فنى، يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لجماليات الخط العربي، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة .