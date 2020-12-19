 بومبيو يحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:07 ص

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت جذريا في الشرق الأوسط منذ إبرام هذه الصفقة في عام 2015.

وأعرب بومبيو، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، عن قلقه إزاء المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن المستقبلية، منددا بسياسات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه طهران.

وقال: "بغض النظر عمن سيترأس الحكومة الأمريكية في عام 2021، فإنه سيدرك أن الشرق الأوسط في عام 2021 لم يعد كما كان في 2015 ولن يسفر إرضاء النظام الإيراني إلا عن ظهور مخاطر على الشعب الأمريكي".


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