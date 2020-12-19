ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 156 ألفا و570

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 156570 إصابة بعد تسجيل 1626 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1270 بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة منصرمة، بينها 1611 من بين المقيمين و15 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 156570 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة منصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1270 منذ 21 فبراير الماضي.

واتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضى بحظر التجول بدءاً من الساعة العاشرة والنصف ليلا وحتى الخامسة صباحاً، وذلك ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويشمل القرار تحديد ‏إشغال المطاعم بنسبة 50 في المئة وكذلك الملاهي والحانات والمراقص الليلية. كما يسمح القرار ‏بإقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات بقدرة استيعابية بمعدل 25 بالمئة في الداخل و 50 بالمئة في الخارج، على أن يتم الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.