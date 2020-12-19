إنقاذ 20 قطة و5 كلاب قبل الذبح داخل مطعم في فيتنام

تنتشر مطاعم ومسالخ القطط والكلاب في فيتنام، دون وجود قانون يحظر ذلك؛ لهذا تحاول منظمة "فور بوز" العالمية المتخصصة في رعاية الحيوانات، عمل حملات توعية لأصحاب المطاعم منذ عام 2019.

وبعد الحملات التي حصلت على أكثر من 200 ألف توقيع من المواطنين الفيتناميين الذي اقتنعوا بالابتعاد عن ذبح أو تناول لحوم الحيوانات الأليفة التي يتم تريبتها في المنزل بهدف تناولها، قرر أصحاب مطعم ومسلخ التخلي عن هذه المهنة، وتواصلوا مع المنظمة لتسليم القطط والكلاب التي كانت في انتظار الذبح.

تم إغلاق المطعم الذي كان يقدم حوالي 240 وجبة من لحوم القطط والكلاب شهريًا، 15 ديسمبر الجاري، وذلك تحت إشراف منظمة "فور بوز"، وعدة مؤسسات خاصة بالدفاع عن حقوق الحيوانات، أبرزها "رعاية القطط في فيتنام" و"إنقاذ الحيوانات الأليفة".

وتسلمت المنظمة والمؤسسات 20 قطة و5 كلاب كانت داخل المسلخ، وخضعت الحيوانات للرعاية الطبية في محمية "فور باوز" للدببة في فيتنام، لكن فشل الأطباء في إنقاذ إحدى القطط التي ماتت فور وصولها لسوء حالتها الصحية، وتخضع هذه الحيوانات حاليًا للعلاج، وسيتم طرحها للتبني بمجرد التعافي، حسبما ذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية.

وحاولت المنظمة تعويض أصحاب المطعم، وتساندهم حاليًا بمساعدة مؤسسة "التغيير للحيوانات" الفيتنامية، على فتح متجر للدراجات النارية المستعملة، بشرط ألا يشاركوا في تجارة لحوم القطط والكلاب مرة أخرى؛ وذلك لتشجيع غيرهم من التجار وأصحاب المطاعم على الابتعاد عن تعذيب الحيوانات وقتلها بغرض تقديمها كوجبات.