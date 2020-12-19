 لجنة برلمانية إيرانية تدين قرار فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين - بوابة الشروق
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لجنة برلمانية إيرانية تدين قرار فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين

علم إيران
علم إيران
(د ب ا)
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 11:42 ص

أدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

ووفق ما أوردته وكالة إرنا، اليوم السبت، أدانت اللجنة، في بيان"تدخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية لبلدنا وتوصياتها السخيفة ضد حرس الثورة الإسلامية وموقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الإنسان الداعم لمجرم".

وأضاف البيان: "البرلمان الأوروبي الذي يصدر اليوم قرارًا ضد إعدام، وحماية المجرمين ضد الأمن القومي لبلدنا، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت امام عملية الاغتيال الجبان لعلماء إيرانيين أبرياء، بل على العكس من ذلك دائما تدعم وتؤيد و تعتبر ملاذا للإرهابيين، من المنافقين إلى الجماعات الانفصالية، وتستضيف قادة الجماعات الإرهابية في البرلمان".

وأوعزت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى وزارة الخارجية بتزويد المجلس بقائمة بأسماء بعض المسؤولين الأوروبيين من أجل الرد.

وأوضحت اللجنة أن قائمة المسؤولين الأوروبيين الذين سيشملهم الحظر الشامل "هم من ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات ظالمة خاصة على الأدوية؛ وثانيا المسؤولون الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وثالثا، القضاة الأوروبيون الذين حكموا وسجنوا مواطنين إيرانيين أبرياء".


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