تبون يطمئن على الوضع الصحي لماكرون هاتفيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلالها على حالته الصحية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قدّم الرئيس عبد المجيد تبون شكره الجزيل للرئيس ماكرون، على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الفرنسي بعد إصابته بكورونا.

وخلال المكالمة الهاتفية، أبلغ الرئيس ماكرون، عبد المجيد تبون، أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بنجامان ستورا سيكون جاهزا شهر يناير المقبل.

واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق لعديد الملفات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا، مالي، والصحراء الغربية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضي، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.