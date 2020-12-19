لجنة صحية تتابع عمل منظومة النفايات الطبية بمستشفى العريش

مرّت لجنة من إدارة النفايات الطبية الخطرة، بمديرية الصحة في شمال سيناء، على مستشفى العريش العام؛ للاطلاع على منظومة النفايات الطبية الخطرة؛ للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع انتشار الأمراض المعدية بين أعضاء الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى.

وتابعت اللجنة عمل وصلاحية أجهزة الفرم والتعقيم، وتم الاطمئنان على الاستخدام الأمثل في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والالتزام بنظافة المكان، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتفقدت اللجنة غرفة حفظ النفايات، وتم التأكد من تمام إغلاق باب الغرفة؛ لمنع أي تسرب للنفايات، وإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية؛ لمتابعة الفصل الجيد للنفايات، وعقدت ندوة تثقيفية لعمال شركة النظافة.